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İzmir Selçuk'ta 'her yönüyle mübadele' konuşuldu

YAŞAM 03.11.2022, 09:09
İzmir Selçuk'ta 'her yönüyle mübadele' konuşuldu

İzmir'de Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "100. yılına yaklaşırken Her Yönüyle Göç ve Mübadele" söyleşisi gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Yazar Kemal Yalçın, Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen 100. yılına Yaklaşırken Her Yönüyle Mübadele” adlı söyleşi serinin “Edebiyat” bölümüne katıldı. “100. yılına Yaklaşırken Her Yönüyle Mübadele” Söyleşi serisinin edebiyat bölümünün moderatörlüğü Yazar Semra Yeşil ve Kadri Dallı tarafından yapıldı. Söyleşide mübadelenin edebiyata yansıması konuşuldu.

Göç ve mübadele konusundan yazdığı kitaplarla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da ismini duyuran Yazar Kemal Yalçın, “Mübadeleye katılmış olan hem Yunan hem de Türk tarafından toplam 2 milyon 100 bin kişi katılmıştır.  Bu Sayı 1912- 1924 arasını kapsamaktadır. Mikro tarih şunu yapar. Sadece bir sayı olarak görünen bu rakamlar ruhsuzdur. Ama buna ruh vermek lazım. Ruh vermek de merceğinizi 2 milyon insanın içinden 30 kişiye tutmanızla mümkün. Onların acılarını, mutluluklarını yazıyorsunuz. İşte mikro tarih budur.  Mikro tarihte hem gerçek veriler olacak hem de roman gibi anlatılacak. Ama tüm anlatılanlar yer, zaman ve mekâna uygun olacak. İşte bu anlamda benim yazmış olduğum Emanet Çeyiz bir mikro tarih romanıdır. Bu anlamda Emanet Çeyiz Türkiye’de mübadele edebiyatı konusunda bir çığır açmıştır. Emanet Çeyiz mübadele edebiyatının kapısını araladı. Daha sonra da bu türde yazılan eserler arttı” dedi.

Söyleşinin sonunda Yazar Kemal Yalçın katılımcılar için kitaplarını Emanet Çeyiz ve diğer kitaplarını imzaladı.

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