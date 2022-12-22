İzmir Selçuk'ta en uzun gecede '1001 Gece Masalları' etkinliği

İzmir Efes Selçuk’ta, Kent Belleği’nde “En Uzun Gecede Büyüklere Masallar” 1001 Gece Masalları etkinliği düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Müzikle masalı birleştiren, masalın sadece çocuklar için değil yetişkinler için de gerekli olduğunun altını çizen etkinlikte masal anlatıcıları Gülcan Aydeniz ve Dilara Köktürk Erden’in anlatımlarına Ezgi Elif Toklu müzikle eşlik etti.

Kitle iletişim araçları ve internetin insan hayatına dâhil olmadığı zamanlarda sosyal hayatta büyük önemi olan masalların hatırlandığı etkinlikte Gülcan Aydeniz ve Dilara Köktürk Erden yüz yıllardır varlığını sürdüren 1001 Gece Masalları’ndan önemli bir kısmı katılımcılarla paylaştılar.

Geçtiğimiz yıl da en uzun gecede düzenlenen “En Uzun Gecede Büyüklere Masallar” etkinliği Selçuk Efes Kent Belleği’nin gelenekselleşen etkinliklerinden biri olma yolunda ilerliyor.