İzmir Pamucak Sahili'nde 'What a Fest' bereketi

İzmir'de Efes Selçuk’ta değişen festival anlayışı ile kent ekonomisi güçleniyor, esnaf kazanıyor. 20- 24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen What A Fest, ilk günden itibaren esnafın yüzünü güldürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir''in Efes Selçuk Pamucak Sahili’nde What A Fest başladı.

Festivalin ilk gününden itibaren binlerce müziksever Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Pamucak Sahili’ne akın etti. Katılımcıların Efes Selçuk’a gelmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

Özellikle kent merkezinde yer alan işletme sahipleri Efes Selçuk’a kent dışından binlerce insanın akın etmesini sağlayacak bu tür etkinliklerin sürecek olmasından memnun olduklarını ifade ettiler.

Festivalin ilk gününde Pamucak Sahili’ndeki kamp alanına yerleşen gençler akşam Duman, Madrigal ve Nova Norda konserleri ile gece boyu eğlendiler.

40 binden fazla kişinin katıldığı What A Fest 24 Temmuz’a kadar Efes Selçuk Pamucak Sahili’nde süreceği kaydedildi.