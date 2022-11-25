İzmir Narlıdereli kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu

Narlıdereli kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde el ele verdi; kadına yönelik şiddete hep birlikte ‘dur’ dedi.İZMİR (İGFA) -Narlıdere Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Narlıdereli kadınlar, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek ‘kadına ve çocuklara şiddete hayır’ mesajı verdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, siyasi parti ve STK’ların temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte ilk sözü alan Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık, öldürülen kadınların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “2022 yılında ülkemizde 346 kadın öldürüldü. Bütün bunlar yaşanırken İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzası çekildi. Kadınlar olarak şiddete karşı ‘artık yeter’ diyoruz” dedi. CHP Narlıdere Kadın Kolları Başkanı Ömür Gürokur ise kadına ve çocuklara karşı şiddete seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirterek, “Biz bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. İsimlerini sayamayacağımız birçok kadın katledildi. Her kadın bir hayattır, İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca küçük yaşta koyun karşılığı evlendirilen bir kızın hikayesinin anlatıldığı ‘Ünzile’ şarkısı da seslendirildi.

Etkinliğe katılanlar, kadına şiddete karşı hazırlanan panoya birer not bırakarak, şiddet olaylarına tepki gösterdi.