İzmir Narlıdere Travel Turkey'de yerini aldı

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, 8-10 Aralık tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde İzmir Sokağı A Holünde yerini aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 8-10 Aralık tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde belediyeler için ayrılan stantta yerini alan Narlıdere Belediyesi, ilk günden büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Travel Turkey İzmir Fuarı'nın Türkiye ve dünya turizminin İzmir’de bir araya gelmesine vesile olduğunu söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Travel Turkey'in kentimizin güzelliklerinin, tarihinin ve kültürünün tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, fuar boyunca Narlıdere’yi tanıtma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Başkan Engin, “Turizmde daha kısa süreli ve günübirlik geziler ön plana çıkmaya başladı. Biz de restorasyonunu büyük ölçüde tamamladığımız Yukarıköy’ü, Slow Food hareketiyle başlattığımız gastronomi hamlesini, proje ve yatırımlarımızı fuara katılan ziyaretçilerle paylaşıyoruz. Yerel ve kültürel kaynaklarımızı koruyor; yeşile ve doğaya sahip çıkan çevre dostu anlayışla sürdürülebilir turizmi destekliyoruz. Çünkü, sürdürülebilir turizmin Narlıdere’nin geleceği olduğuna inanıyoruz. İlçemizin turizm potansiyelini artıran çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Herkesi Narlıdere standına bekliyoruz” diye konuştu.