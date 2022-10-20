İzmir Narlıdere'nin 'Meslek Fabrikası'nda sertifika sevinci

Narlıdere Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Fabrikası’nda 'İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi' alan kursiyerler, sertifikalarına kavuştuİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meslek Fabrikası bünyesinde hizmet veren kurs merkezinde 'İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi' alan kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki işgücü potansiyelini artırmak ve için hayata geçirdiği Meslek Fabrikası’nda sosyal medya eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı verdi. Meslek Fabrikası Narlıdere Kurs Merkezi’nde 30 saat boyunca sosyal medya yönetimi ve stratejileri üzerine eğitim gören kursiyerler, etkili bir sosyal medya yönetiminin inceliklerini alanında uzman isimlerden öğrendi.

Sertifika töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Meslek Fabrikası bünyesinde 33 kurs merkezinin kentte faaliyette olduğunu ifade ederek, “Narlıdere Belediyemiz ile açtığımız kurs merkezimizde de yurttaşlarımızla buluşuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin bir protokol imzalayarak bu alanın kursiyerlerimiz için tahsis edilmesini sağladılar. Vatandaşlarımıza Meslek Fabrikası bünyesinde sadece eğitim verip yollarımızı ayırmayı doğru bulmuyor; kursiyerlerimizi istihdama yönlendirmeyi hedefliyoruz. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimimizle vatandaşlarımızın istihdama katılımını desteklemek için kursiyerlerimizin yanındayız. Kursu başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Narlıdere Belediyemize ve kursların düzenlemesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.