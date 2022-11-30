İzmir Narlıdere 'engelsiz yaşam'a yürüdü

İzmir'de engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve karşılaştıkları engellere dikkat çekmek için Narlıdere’de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu’nun farkındalık çalışmaları kapsamında Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, Narlıdere’de daha yaşanabilir ve erişilebilir bir kent hedefi için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu’nun farkındalık çalışmaları kapsamında Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de katıldı. Yürüyüşte, engelli bireyler için ayrılan alanlara araçlarını park edenler uyarıldı; kaldırımları ve caddeleri işgal edenlere daha dikkatli olmaları konusunda çağrı yapıldı.

Başkan Ali Engin de zabıta ekipleriyle birlikte vatandaşlara ve bölge esnafına broşür dağıtarak, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırılması noktasında herkesin sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti. Narlıdere’de ikamet eden engelli bireyler ve aileleri de yürüyüşte yer alarak bölge halkına ve esnafa ‘engel olma, destek ol’ çağrısında bulundu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, erişilebilir, ulaşılabilir ve engelsiz bir kent yaratmak için toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.