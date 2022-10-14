İzmir Narlıdere'de sofraları 'Üretici Kadınlar' kuruyor

İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin destekleriyle Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi bünyesinde Barış Sokak’ta hizmet veren Barış Lokantası, hem vatandaşlara uygun fiyatla yemek hizmeti veriyor hem de kadınların istihdama katılımına olanak sağlıyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin 2 yıl önce Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi bünyesinde Barış Sokak’ta hizmete aldığı Barış Lokantası, kurulduğu günden bu yana kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi bünyesinde çalışan kadınların el emeği lezzetleri, her gün özenle hazırlanarak halkla buluşuyor.

Hijyen kurallarına uyularak sağlıklı bir şekilde hazırlanan sulu yemek ve tatlılar, bölge halkından büyük talep görüyor. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin ürünlerinin de kullanıldığı Barış Lokantası ile kadın istihdamına da katkı sağlanıyor.

“KADINLARA EMANET ETTİK”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, iki yıl önce hizmete aldıklarını Barış Lokantası’nın vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü ifade ederek, kadınların ekonomik hayata katılırken çeşitli engellerle ve zorluklarla karşılaşabildiğine vurgu yaptı. Bu nedenle Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ile kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanmasına ve toplumdaki konumunu güçlendirmesine katkı sağladıklarını söyleyen Engin, "İki yıl önce hizmete aldığımız Barış Lokantası da bu amaca hizmet ediyor. Barış Lokantamız ile hem vatandaşlarımızın kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz hem de kadınların sosyal hayata ve üretime katılmasını destekliyoruz. Kadınlar iş yaşamında daha dikkatli ve daha titizler. Bu sebeple Barış Lokantamızı onlara emanet etmemizin çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Herkesi Barış Lokantası’nın lezzetlerini denemeye davet ediyoruz” diye konuştu.