İzmir Narlıdere'de şarkılar farkındalık için söylendi

Türk Sanat Müziğinin en güzel eserleri, Anadolu’nun gönüllerde yer eden türküleri Narlıdere’de yankılandı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) İzmir Şubesi ve Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi’nin işbirliğiyle düzenlenen Solistler Geçidi Özel Konseri, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı

Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı ve Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Dolunay Bayer, TSD İzmir Şube Başkanı İlknur Peder de sanatın iyileştirici gücünü hissettiren konseri takip edenler arasındaydı.

Şefliğini Turgay Kızıltuğ’un, koordinatörlüğünü Fatih Gürsoy Tekin’in üstlendiği konserin sunumunu ise Coşkun Saygılı yaptı. Türk Sanat Müziği eserlerinin, Anadolu’nun en güzel türkülerinin seslendirildiği konser takip edenlere müzik ziyafeti sunarken, engelsiz yaşam konusunda da farkındalık mesajı verildi.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) İzmir Şube Başkanı İlknur Peder, konsere gelenlere teşekkür ederek, müziğin ve sanatın her dalının hayatımızda olduğu etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Kulakların pasını silen konser, Türk Müziği Korosu adına Şef Kızıltuğ’a çiçek takdimi ile sona erdi.