İzmir Narlıdere'de şarkılar eğitime destek için söylendi

İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Narlıdere Şubesi'nin eğitime destek için düzenlediği konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Narlıdere Şubesi'nin düzenlediği Türk Sanat Müziği (TSM) Eğitime Destek Konseri eğitim gönüllerini ve sanatseverleri bir araya getirdi. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, siyasi partilerin ve ilçede faaliyet gösteren STK’ların Narlıdere temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da takip etti.

Müzik Direktörlüğünü Hüseyin Güzeltepe’nin üstlendiği konserde solistler Selçuk Gürkan ve Mustafa Güler en sevilen TSM eserlerini sanatseverler için seslendirirken, TRT Halk Müziği Sanatçısı Harun Atmaca da konuk sanatçı olarak konsere renk kattı. Sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatan gecede usta sanatçılara seyirciler de alkışlarıyla eşlik etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, güzel bir geceye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “TEMAD eğitime verdiği katkıyla ve Narlıdere’mizde yürüttüğü çalışmalarla örnek bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ediyor” dedi. Başkan Engin, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nı kurduklarını hatırlatarak, “Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek için Çocuk Senfoni Orkestramızla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bu gece de çocuklarımızın eğitimine katkı koymak için böyle bir konser düzenlendi. Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

TEMAD Narlıdere Şube Başkanı Ali Şafak ise kamu yararına çalışan bir dernek olduklarını ifade ederek, “Gazi M.Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ beyanına uygun olarak sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. Eğitime katkı bursu veriyor, kıyafet ve kitap yardımı yapıyoruz. Tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyoruz” diye konuştu.