İzmir Narlıdere'de Pati-Fest'te can dostları buluştu

İzmir'de Narlıdere Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Pati-Fest, hayvanseverleri Altıevler Mahallesi’nde bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen Pati-Fest, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Can dostlarımızı korumak ve onların da haklarının olduğunu hatırlatmak amacıyla Sahilevleri Altıevler Mahallesi Muhtarlığı yanındaki Bakü Parkı’nda düzenlenen Pati-Fest’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çok sayıda hayvan severin katıldığı festivalde ‘En Şık Kıyafet Yarışması’ ve ‘Köpekleri Çiziyorum Resim Yarışması’ düzenlendi; yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi. 10-13, 8-9 ve 6-7 yaş kategorisinde düzenlenen ‘Köpekleri Çiziyorum Resim Yarışması’nda dereceye giren çocuklara ödüllerini Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu verdi.

“CAN DOSTLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Pati-Fest ile hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, “Sahipsiz sokak hayvanlarımız barınma ve beslenme konusunda sağlıksız koşullarda hayat mücadelesi veriyor. Aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı ve refahını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Onların sahiplendirilmesi için çalışıyor; Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Narlıdere’de yaşayan hayvanseverlerin de bu konuda çok önemli çalışmaları var. Ancak, sadece belediyeler ve STK’ların faaliyetleriyle sokak hayvanlarımızı koruyamayız. Bu yüzden çocuk yaşta havyan sevgisinin aşılanmasını, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını önemsiyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımızın sorumluluğunu üstlenmeye devam edeceğiz. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve STK’larımızın çalışmalarıyla can dostlarımıza her zaman sahip çıkacağız” diye konuştu.