İzmir Narlıdere'de 'Mozaikten Kalplere' ikinci buluşma

İzmir’in hayırsever isimlerden Enise Sancak, İzmir cemiyet hayatının önde gelenlerini 2.si düzenlenen Mozaikten Kalplere Mozaik Atölyesi ve Kermesi’nde buluşturdu.İZMİR (İGFA) - İzmirli hayırseverler, 2. kez düzenlenen“Mozaikten Kalplere Mozaik Atölyesi veKermesi” için Folkart Narlıdere Sitesi’nde buluştu.

İlk etkinliği geçtiğimiz Haziran ayında Çeşme’de gerçekleştirilen Mozaikten Kalplere Mozaik Atölyesi’nin ikincisi Folkart Narlıdere Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Geliri, Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu için kullanılacak atölye çalışmasındamozaik sanatçısı Seher Altıner, mozaik tarihinden kesitler ve teknikler aktardı.Sevda Sancak Yakan ve Ruken Kahraman’ın arkadaşlarıyla kurduğu Sinaps Proje Ar-Ge Derneği’nin de desteklediği organizasyonda mozaik sanatının farklı yöntemleriyle birbirinden güzel eserlere imza atıldı.

Hobi olarak başladığı mozaik sanatında kendini geliştiren Enise Sancak, imzasını attığı mozaik eserlerinin gelirlerini özellikle ebeveynini kaybetmiş ihtiyaç sahipleri öğrencilere ve engelliler yararına kullanmaya başladı. Yaklaşık 4 yıl önce başlayan çalışmaların çok beğenilmesi üzerine Enise Sancak, “Mozaikten Kalplere” isimli bir hareket başlattı. Sosyal medyada @mozaiktenkalplere isimli açtığı hesaplarla eserlerini sunan Sancak, eserlerin gelirlerini ihtiyaç sahipleri için kullandı.

“Mozaikten Kalplere” fikrinin nasıl ortaya çıktığı anlatan Enise Sancak, “Ürettiğimiz eserlerin gelirleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyorduk. Mozaik sanatında eserler üreterek, insanların kalplerine dokunmaya çalışıyoruz.Bu nedenle “Mozaikten Kalplere” olarak bir isim verdiğimiz hareketimizin ikinci etkinliğinde hayırseverlerle buluştuk. Çok güzel bir gündü. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.