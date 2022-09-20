İzmir Narlıdere'de 'kişisel gelişim'de güz dönemi

İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin talep ve isteklere göre şekillendirdiği kişisel gelişim kurslarında güz dönemi kayıtları başladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin kişisel gelişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği kurslarda güz dönemi kayıtları başladı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan ve Ekim-Haziran döneminde düzenlenen kurslara kayıtlar sürekli olacak.

Yaş sınırının bulunmadığı kurslarda dersler, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. Hafta içi ve hafta sonu olarak planlanan kurslarda eğitim gören kursiyerler, dönem sonunda performanslarını sergileme imkânı da yakalayacak.

Kişisel gelişim kurslarını şekillendirirken vatandaşların istek ve beklentilerini göz önünde bulundurduklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursların bu dönemde de büyük ilgi göreceğini kaydetti.