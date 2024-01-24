İzmir Narlıdere'de keyifli konser

İzmir'de Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği ‘Dünden Bugüne’ konseri, sanatseverlerden büyük alkış aldı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Kent Konseyi Huzur Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği ‘Dünden Bugüne’ konseri sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Tamamı amatör ses ve saz sanatçılarından oluşan koro, Şef Ahmet Yarlıgaş yönetiminde Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde verdiği konserde Hicaz ve Hüzzam makamındaki eserleri sanatseverlerle buluşturdu.

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek’in de izlediği konserde, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden hukukçu, tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. Bilge Umar da unutulmadı. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere’nin kültür-sanat hayatındaki yerine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz günlerde Narlıdere Huzurevi’nde kıymetli büyüklerimizi dinlemiştik. İlçemizde çok güzel sanat korolarımız var, çok iyi müzik icrası var. Narlıdereliler bu konuda çok şanslı. Sanat insanları birbirine bağlayan en kısa yoldur. Toplum sanatla yücelir” dedi.

Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Şimşek korolarının Ayna Kültür ve Sanat Derneği’nin Kurucu Başkanı Yasemin Yarlıgaş’ın destekleriyle kurulduğunu hatırlatarak, birçok ilçede konser veren koromuza emek veren herkese teşekkür etti.