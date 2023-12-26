İzmir Narlıdere'de keşkek kazanları kaynayacak

Narlıdere, bu hafta sonu Yeni Yıl Pazarı etkinliğine ev sahipliği yapacak. Hediyelik eşya stantlarının kurulacağı ve keşkek ikramının da yapılacağı Yeni Yıl Pazarı, 30-31 Aralık Tarihi Yukarıköy’de kurulacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, yılbaşı haftasında Yeni Yıl Pazarı etkinliği düzenleyecek. Narlıdere’nin tarihi ve kültürel mirasını içinde barındıran Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirilecek Yeni Yıl Pazarı, 30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar Günü ziyaretçilerini ağırlayacak.

Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı hediyelik eşya stantlarının kurulacağı etkinliğin ilk gününde vatandaşlara keşkek ikramı da yapılacak. Slow Food Narlıdere Birliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Narlıdereli kadınların ürettiği el emeği hediyelik eşyalar tüketicilerin beğenisine sunulacak. 2 gün boyunca vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatacak Yeni Yıl Pazarı’nda, yerel lezzetler de ziyaretçilere buluşacak.

BAŞKAN ENGİN’DEN DAVET

Yılbaşı haftasında gerçekleştirecekleri Yeni Yıl Pazarı’na vatandaşları davet eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Geleneksel kültürümüzün en önemli lezzetlerinden biri olan keşkek ikramının da yapılacağı etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Keşkek bizim kültürümüzde her zaman birlik beraberliğimizin simgesi, yardımlaşma ve dayanışmanın göstergesi olmuştur. Narlıdere’nin üreten kadınları Yeni Yıl Pazarı’nda büyük bir özveri ile hazırladıkları hediyelik eşyaları vatandaşlarımızla buluşturacaklar. Emeklerini, katma değere dönüştürecekler. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendireceğimiz Yeni Yıl Pazarımıza herkesi davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılını şimdiden kutluyor, 2024’ün tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz” diye konuştu.