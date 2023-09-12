İzmir Narlıdere'de kahramanlara yelken açtılar!

Spor kenti Narlıdere, 15-16-17 Eylül tarihlerinde ‘İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’ ile 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali’ne ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere, Cumhuriyetimizin 100.yılı ve İzmir’imizin kurtuluşunun 101.yılında ‘İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’ ile 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bu sene Cumhuriyetimizin 100.yılını, İzmir’in kurtuluşunun 101.yılını kutladıklarını belirterek, “Narlıdere’de yelkenler bu sene de kurtuluşun kahramanlarına saygı için açılacak. Herkesi bu büyük heyecana ortak olmaya ve görsel şöleni yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

15 Eylül Cuma günü saat 13.00’da Altıevler Mahallesi’nde yer alan İTK Yelken Kulübü’nden başlayacak ve büyük bir heyecana sahne olacak yarışlar, Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında düzenlenecek. 200’den fazla sporcunun katılacağı ve üç gün sürecek yarışların ödül töreni ise 17 Eylül Pazar günü saat 17.30’da İTK Yelken Kulübü önünde gerçekleştirilecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ‘herkes için spor’ ilkesiyle yola çıktıklarını belirterek, “Narlıdere Belediyesi olarak sporu teşvik etmeyi ve sporcu nesiller yetiştirmeyi vazifemiz olarak görüyoruz. Bir deniz kenti olan Narlıdere’mizde yelken sporunun daha da yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz 4. Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali ve ev sahipliği yaptığımız İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları da bu amacımıza hizmet ediyor. Narlıdere’de yelkenler kurtuluşun kahramanlarına saygı için açılacak. Herkesi bu büyük heyecana ortak olmaya ve görsel şöleni yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.