İzmir Narlıdere'de iyilik meleklerine teşekkür

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kız çocuklarının okuması için seferber olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan iyilik meleklerini ağırladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kız çocuklarını okutan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için seferber olan yardımseverlerle bir araya geldi.

Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin organizasyonunda Belediyenin bünyesinde hizmet veren Mandalin Kafe’de gerçekleştirilen dayanışma toplantısına Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu da katıldı. İhtiyaç sahibi insanlara umut olan ve yüzlerini güldüren yardımseverlere teşekkür eden Başkan Engin, dayanışmanın ve paylaşmanın yurttaşlık görevi olduğunu söyledi.

Uzun bir süre pandemi süreci yaşadıklarını ve aynı dönemde İzmir’in depremle sarsıldığını hatırlatan Başkan Engin, “Bu süreçte birçok insanımızı kaybettik. Canlarımızı geri getiremeyiz ama yaşadıklarımızdan bir şeyler öğrenebiliriz. Yaşadığımız bu acı günler bizlere dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Zor zamanlarda halkımız çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Siz değerli yardımseverlerimiz de takdire şayan tavrınızla dayanışmanın ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu herkese gösteriyorsunuz. Bugün aramızda okumalarına vesile olduğunuz, meslek sahibi yaptığınız kızlarımız da var. İnanıyorum ki onlar da sizin yolunuzdan gidecek ve başka insanların hayatlarına dokunacak. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Narlıdere Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal’ın da katılımıyla yardımsever yurttaşlara teşekkür plaketi takdim edildi.