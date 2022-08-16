İzmir Narlıdere'de 'işlenmiş deri' sanatı öğretilecek

İzmir Narlıdere Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerini sağlaması ve meslek edinmesi için açtığı kurslara her gün bir yenisini ekliyor. Kaybolmaya yüz tutan işlenmiş deri sanatı (Gön), Narlıdere’de tekrar hayat bulacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün vatandaşların el becerisi ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla açtığı kurslar, büyük ilgi görüyor.

Narlıdere Belediyesi, her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği resim, müzik, dans gibi kurslara bir yenisini daha ekledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kaybolmaya yüz tutan ve kayıp sanat olarak adlandırılan “Deri-Gön (İşlenmiş deri) ve Saraciye İşleri” kursu açıyor.

İnsanlığın var olduğu ilk andan itibaren ortaya çıkan Gön Sanatı (İşlenmiş deri) kursu için Narlıdere Belediyesi’ne 16-45 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar başvurabilecek.

Kurslara online olarak www.narlıdere-bld.gov.tr adresinden ve Narlıdere Belediyesi AKM içerisindeki kurs biriminden yapılabilecek. Eğitimler ise 15 Eylül tarihinden itibaren başlayacak.