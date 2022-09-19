İzmir Narlıdere'de Gaziler Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında 'Mareşallik' rütbesi ve 'Gazilik' unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Narlıdere’de törenlerle kutlandı. İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törene vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.İZMİR (İGFA) - TBMM tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ ve ‘Gazilik’ unvanı verilmesi onuruna her yıl 19 Eylül’de gerçekleştirilen Gaziler Günü, Narlıdere’de de törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Garnizon Komutan Vekili İstikamet Albay Halil Bulut, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu, şehit ve gazi dernekleri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Narlıdere Şubesi’nin çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

GAZİLERİMİZ, KAHRAMANLIĞIN YAŞAYAN ABİDELERDİR

Törende bir konuşma yapan Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, vatanını korumayı kendine ilke edinen Türk Milletinin bu uğurda gazi ve şehit olmayı büyük bir onur saydığını ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Narlıdere Şube Şube Temsilcisi Recep Aslan ise, bedeli kanla ve canla ödenmiş toprakların vatan olmasında kahramanlık destanı yazanları asla unutmayacaklarını belirterek, “19 Eylül, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, terör örgütlerine karşı ülkenin her yerinde mücadele edenlerin günüdür” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tören, günün anlam ve önemini içeren konuşmaların ardından zeybek gösterisi ile devam etti.