İzmir Narlıdere'de 'engelsiz' gezi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatın her alanında engelleri kaldırmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik kültür gezisi düzenledi.İZMİR (İGFA) - Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak ve engelsiz bir kent yaratma hedefiyle çalışmalarına devam eden Narlıdere Belediyesi, özel gereksinimi olan vatandaşlara yönelik kültür gezisi düzenledi.

Ödemiş Birgi ve Gölcük’ün tarihi ve turistik bölgelerini keşfetme fırsatı bulan engelli bireyler, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin araç desteği ve Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen kültür gezisi, engelli bireyler ve ailelerine büyük moral oldu.

Geziye aileleri ile birlikte Birgi’de kahvaltıyla başlayan engelli bireyler daha sonra Ödemiş Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Bekir Keskin ve eşi Gülfer Keskin’in evinde ipek atölyesine katıldı. Ödemiş’in tarihi ve turistik yerlerini belediye yetkilileri ile keşfetme fırsatı bulan vatandaşlar, rutin hayatlarının dışına çıkma fırsatı yakaladı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin hayata katılımını destekleyen çalışmalara imza attıklarını belirterek, engelli vatandaşların topluma entegrasyonunu önemsediklerini, engelli vatandaşlar için erişilebilir ve ulaşabilir uygulamalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceklerini kaydetti.