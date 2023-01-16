İzmir Narlıdere'de çocuk senfoni sanatseverleri büyüledi

Sanatla büyüyen nesillerin yetişmesi ve müziğe ilgi duyan çocuklara destek olmak için Narlıdere Belediyesi tarafından hayata geçirilen Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, son konserini İstinye Park’ta verdi.İZMİR (İGFA) - Geleceğin sanatçılarına ilham olan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, son konserini İstinye Park Alışveriş Merkezi’nde verdi. Alışveriş merkezindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren konsere, 7’den 70’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in de takip ettiği konserde vatandaşlar, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nı alkış yağmuruna tuttu. Sanat Yönetmenliğini Dilek Rodos’un, şefliğini Ecem İlayda Aşçılar’ın üstlendiği konserde, film müzikleri ve klasik batı müziği eserleri sanatseverlerle buluştu.

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığını söyleyen Başkan Ali Engin, “2019 yılında ülkemize kazandırdığımız Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestramız büyümeye ve daha çok insana ulaşmaya devam ediyor. Bu durum da bizlere büyük gurur veriyor. Çünkü biz bu orkestrayı oluştururken çocuklara müzik sevgisi aşılamayı, becerilerini geliştirmeyi ve onlara ilham olmayı amaçladık. İnanıyor ve biliyoruz ki bu orkestradan çıkan çocuklar, profesyonel orkestralarda yer alacaklar. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi, İzmir’imizi temsil edecekler. Sanatın en güzel yanlarından biri, onu başka insanlarla paylaşmaktır. Müziğe olan tutkularıyla bizlere güzel bir gün yaşatan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestramızı bir kez daha yürekten kutluyorum” diye konuştu.