İzmir Narlıdere'de çantalar boş kalmayacak

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yerel belediye ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına bir öğünlük beslenme desteği sağlayacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere günde bir öğün beslenme desteği sağlamak için harekete geçti.

Ocak ayında başlayacak proje ile Narlıdere’de öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine sağlıklı gıda desteği imkânı sunulacak.

Proje ile birlikte Narlıdere’de öğrenim gören çocukların yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kalması engellenecek ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları sağlanacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için ise Okul Aile Birlikleri ile iletişime geçilecek. Narlıdere Belediyesi’nin yürüteceği projeye vatandaşlar da Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi aracılığıyla bağışta bulunabilecek.

Ocak ayında hayata geçirmeyi planladıkları projeyi oldukça önemsediklerini ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Doğru ve dengeli beslenmenin her çocuğun temel hakkı olduğunu hepimiz bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Okul çağındaki evlatlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi geleceğimizin teminatı çocuklarımız için büyük önem arz ediyor. Çünkü doğru beslenme sadece beden sağlığını etkilemiyor aynı zamanda bilişsel becerilerin gelişmesini de sağlıyor. Yanlış ve eksik beslenme çocukların öğrenme güçlüğü yaşamasına neden oluyor. Biz de bu bilinçle hareket ederek ‘Narlıdere’de beslenme çantaları boş kalmasın’ diyor ve beslenme çantalarını birlikte dolduruyoruz” dedi.

Başkan Engin, Ocak ayında hayata geçirecekleri projeye vatandaşların da desteklerini beklediklerini söyledi.