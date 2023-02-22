İzmir Narlıdere'de beslenme desteği başladı

Narlıdere Belediyesi, okulların açılmasıyla ilkokul çağındaki çocuklara bir öğünlük beslenme desteği vermeye başladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere günde bir öğün desteğine başladı. Okul Aile Birlikleri ile iletişime geçen ve ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden belediye ekipleri, özenle hazırladıkları bir öğünlük beslenme ürünlerinden oluşan paketleri ilçede eğitim gören yaklaşık 500 ilkokul öğrencisinin ailesine teslim etti.

Narlıdere Belediyesi, ilkokul öğrencilerine dönem sonuna kadar haftanın 5 günü beslenme desteği vermeye devam edecek. Proje ile beslenmeye bağlı öğrenme bozukluklarının önüne geçilmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun ekonomik destek verilmesi amaçlanıyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, göreve geldikleri ilk günden bu yana hayata geçirdikleri tüm projelerde çocuklara ve kadınlara öncelik verdiklerini ifade ederek, “Gelecek çocuklarımızın. Bu yüzden evlatlarımız için her zaman daha hassas davranmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Beslenme Çantaları Boş Kalmasın’ projesiyle evlatlarımızın eğitime katılma performansını artırmak ve öğrenme güçlüğünün önüne geçmek istiyoruz. Çünkü doğru ve dengeli beslenmenin beyin gelişimi ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkisini biliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Okula giden her çocuğumuzun karnı doymalı’ sözünden de hareketle evlatlarımız için tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Hiçbir evladımızın okula aç gitmesine razı gelemeyiz” diye konuştu.