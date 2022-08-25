İzmir Narlıdere'de aşure kazanları kaynıyor
İzmir'de Muharrem ayında aşure kazanları,Narlıdere’de kaynıyor. Muharrem ayına yayılan aşure etkinleri kapsamında S.S. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi Yukarıköy Şubesi, hazırladığı aşureyi vatandaşlara dağıttı.İZMİR (İGFA) - Muharrem ayında, Narlıdere’nin pek çok noktasında aşure dağıtımı gerçekleştiriliyor. Narlıdere Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan S.S. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi, Yukarıköy Meydanı’nda dev kazanda aşure hazırladı.
Üretici Kadın Kooperatifi’nin Yukarıköy Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Duası okunduktan sonra aşurenin dağıtımı gerçekleştirildi.
“Birliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek” diyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Muharrem ayı, ilçemizde çeşitli etkinler ile yaşanıyor. Her şeyden önemlisi, bu güzel günleri bir arada yaşamak bizleri çok mutlu ediyor. S.S. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin hazırladığı bu aşureyi burada paylaşıyor olmanın anlamı çok özel. Aynı zamanda bunu kadınlarımızın el emekleriyle hazırlamış olması bu aşureyi daha da özel kılıyor. Emeği geçen tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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