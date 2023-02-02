İzmir Kordon'u terassız kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz suyunun etkisiyle çürüyerek yurttaşların can ve mal güvenliğini riske atan Konak Pier ve Pasaport Vapur İskelesi arasındaki üç seyir terasının sökümünü başlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Pier ve Pasaport Vapur İskelesi arasında yer alan, son yıllarda deniz suyunun etkisiyle çelik konstrüksiyon ve ahşap kesimleri çürüyen üç seyir terasının sökümüne başladı. 2002 yılında hizmete giren ancak mahkeme tarafından yıkım kararı olduğu için yenilenmeyen seyir terasları için İzmir Büyükşehir Belediyesi güvenlik önlemi almış, seyir teraslarının etrafını beton bariyer ve çelik tellerle çevirmişti.

Güvenlik önlemlerine rağmen özellikle balık tutan yurttaşlar tarafından kullanılmaya devam eden seyir teraslarının can ve mal kaybına yol açmaması için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bugün söküm işlemlerini başlattı. Üç seyir terası kıyıdan tamamen kaldırılacak.