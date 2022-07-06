İzmir Konfederasyonu'na 7 yıl sonra yeniden başkan oldu

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları çatısı ve ilk Konfederasyonu olan İzmir Konfederasyon Başkanlığı’na oy birliğiyle Ferhan Ademhan seçildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de 7 yıl önce birlik ve beraberlik ile sivil toplum kuruluşlarının gücünün anlaşılması hak ettiği değeri alması için kurdukları İzmir Konfederasyonu Başkanlığı'na, 7 yıl aradan sonra talep üzerine bir kez daha başkan seçilen Ferhan Ademhan, "Şimdi 7 yıl öncesinden yarım kalan projelerimizi tamamlamak adına görevi kabul ettim” dedi.

Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte yaşananlara duyarsız kalamadığın belirten Ademhan, "İzmir’in sivil toplum kuruluşlarının en üst noktası olan İzmir Konfederasyon başkanlığını kabul ettim ve birlikte İzmir’imiz için hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip etsin. O dönemde medyadan bir arkadaşımız sivil toplum kuruluşlarının efendisi diye bana sıfat yakıştırmıştı. Ben İzmir’de sivil toplum kuruluşların çatısı olan İzmir konfederasyonunu hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Hak ettiği yere getirilmesi için federasyon başkanlarımla beraber birlik beraberlik içinde elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz” diye konuştu.