Son Dakika

İzmir Karşıyaka'dan Hatay'a moral gecesi

YAŞAM 20.11.2023, 16:44
İzmir Karşıyaka'dan Hatay'a moral gecesi

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, Hatay mutfak kültürünü yaşatmak ve içinde bulunduğu zor süreçte Hatay’a destek olmak için bir yardım gecesi düzenledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldığı yardım gecesinde elde edilen gelirlerin depremzedelerin devam eden ihtiyaçların karşılanması için bağışlanacağını belirtti.

Karşıyaka Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen gecede, UNESCO Hatay Gastronomi Evi şefleri, CMSM mutfaklarında Hatay’dan gelen malzemeler ile birbirinden lezzetli yöresel yemekler hazırladı.

İki günlük yoğun çalışmayla şeflerin hazırladığı kabak borani, oruk, aşur, tepsi kebabı, şıhılmihşi, firikpilavı ve tahinli çıtır kabak tatlısını misafirlere sunuldu.

Gerçekleştirilen geceye Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, yerel yönetim temsilcileri,  sivil toplum kuruluşları ve birçok yardımsever katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, depremden etkilenen Hatay'a destek olmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

TURGAY: YARALARIMIZI DAYANIŞMA İÇİNDE SARACAĞIZ

6 Şubat depreminin ardından Hatay’a yardım etmek üzere İzmir ve Karşıyaka’nın tek yürek olduğunu vurgulayan Başkan Turgay konuşmasında, “Deprem olduğunda elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bölgeye gitmeye, yardımcı olmaya ve ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Kötü hava şartları nedeniyle 2 günde ulaşabildik. Gördüğümüz manzara bizleri derinden etkiledi. Hatay’a önceki ziyaretlerimizde hayran olmuştuk. Medeniyetler şehri olmasının yanı sıra arkeolojik ve kültürel değerleriyle hepimizin göz bebeği bir şehirdi. Hepimize düşen görev hep birlikte Hatay’ın yaralarını sarmak. Hatay’ın kültürel güzelliklerini paylaşmak, birbirinden lezzetli yemeklerini tatmak ve birbirimize duyduğumuz karşılıklı değeri ifade etmek için bugün bir aradayız. Yaralarımızı dayanışma içerisinde saracağız” diye konuştu.

SAVAŞ: HATAY ADINA İZMİRLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Gösterilen dayanışmadan duydukları memnuniyeti ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, “Hatay olarak çok mutlu bir şehirdik. Ama 6 Şubat sabahı çok üzücü bir şekilde uyandık. Çok büyük acılar yaşadık ve insanımızı maalesef kaybettik. En çok kayıpların olduğu şehir bizdik. Üçüncü günden itibaren çok destekler geldi. Kayıplarımız oldukça fazla ama ülkemizde ve dünyada insanlığın ölmediğini gördük. Bu bizim için çok büyük kazançtı.  İzmir halkı da bizlere çok destek oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hatay 2017 yılından itibaren UNESCO Gastronomi Şehri, 2019 yılından itibaren UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı’na katıldı. Hatay’ı unutturmamak adına sizin gibi dostlarımızın aracılığıyla tüm dünyaya da kültürümüzü yaymak istiyoruz. Hatay adına, Başkanıma ve sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HBB Başkanı Savaş ayrıca Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan ve 81 ilin katıldığı 6’ıncı Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Travel Expo’ya katıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3