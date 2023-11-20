İzmir Karşıyaka'dan Hatay'a moral gecesi

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, Hatay mutfak kültürünü yaşatmak ve içinde bulunduğu zor süreçte Hatay’a destek olmak için bir yardım gecesi düzenledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldığı yardım gecesinde elde edilen gelirlerin depremzedelerin devam eden ihtiyaçların karşılanması için bağışlanacağını belirtti.

Karşıyaka Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen gecede, UNESCO Hatay Gastronomi Evi şefleri, CMSM mutfaklarında Hatay’dan gelen malzemeler ile birbirinden lezzetli yöresel yemekler hazırladı.

İki günlük yoğun çalışmayla şeflerin hazırladığı kabak borani, oruk, aşur, tepsi kebabı, şıhılmihşi, firikpilavı ve tahinli çıtır kabak tatlısını misafirlere sunuldu.

Gerçekleştirilen geceye Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve birçok yardımsever katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, depremden etkilenen Hatay'a destek olmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

TURGAY: YARALARIMIZI DAYANIŞMA İÇİNDE SARACAĞIZ

6 Şubat depreminin ardından Hatay’a yardım etmek üzere İzmir ve Karşıyaka’nın tek yürek olduğunu vurgulayan Başkan Turgay konuşmasında, “Deprem olduğunda elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bölgeye gitmeye, yardımcı olmaya ve ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Kötü hava şartları nedeniyle 2 günde ulaşabildik. Gördüğümüz manzara bizleri derinden etkiledi. Hatay’a önceki ziyaretlerimizde hayran olmuştuk. Medeniyetler şehri olmasının yanı sıra arkeolojik ve kültürel değerleriyle hepimizin göz bebeği bir şehirdi. Hepimize düşen görev hep birlikte Hatay’ın yaralarını sarmak. Hatay’ın kültürel güzelliklerini paylaşmak, birbirinden lezzetli yemeklerini tatmak ve birbirimize duyduğumuz karşılıklı değeri ifade etmek için bugün bir aradayız. Yaralarımızı dayanışma içerisinde saracağız” diye konuştu.

SAVAŞ: HATAY ADINA İZMİRLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Gösterilen dayanışmadan duydukları memnuniyeti ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, “Hatay olarak çok mutlu bir şehirdik. Ama 6 Şubat sabahı çok üzücü bir şekilde uyandık. Çok büyük acılar yaşadık ve insanımızı maalesef kaybettik. En çok kayıpların olduğu şehir bizdik. Üçüncü günden itibaren çok destekler geldi. Kayıplarımız oldukça fazla ama ülkemizde ve dünyada insanlığın ölmediğini gördük. Bu bizim için çok büyük kazançtı. İzmir halkı da bizlere çok destek oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hatay 2017 yılından itibaren UNESCO Gastronomi Şehri, 2019 yılından itibaren UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı’na katıldı. Hatay’ı unutturmamak adına sizin gibi dostlarımızın aracılığıyla tüm dünyaya da kültürümüzü yaymak istiyoruz. Hatay adına, Başkanıma ve sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HBB Başkanı Savaş ayrıca Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan ve 81 ilin katıldığı 6’ıncı Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Travel Expo’ya katıldı.