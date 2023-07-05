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İzmir Karabağlar’ın projeleri son sürat sürüyor

YAŞAM 05.07.2023, 09:19
İzmir Karabağlar’ın projeleri son sürat sürüyor

İzmir'de Karabağlar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başkanlığında yapıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu toplantının açılışında, her zaman olduğu gibi belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar için çok önemli gördüğümüz bu projenin inşaatı şu anda yüzde 45’ler düzeyinde, çelik montaj işleriyle devam ediyor. Sıkı şekilde takip ediyoruz. Hedefimiz yıl sonu itibariyle bitirmek ve bu örnek tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak” dedi.

Çalıkuşu Semt Merkezi’nin gelecek günlerde hizmete açılacağını bildiren Başkan Selvitopu, Yeşilyurt Pazaryeri’nin kapalı hale getirilerek modernleştirilmesi projesine de yakın zamanda başlanacağını söyledi. Başkan Selvitopu, “17 Temmuz’da ihaleyi kazanan şirkete yer teslimi gerçekleştirilecek. Yeşilyurt pazarı inşaat süresince, geçici olarak Kara Fatma Parkı yanındaki büyük otopark alanında kurulacak. Böylece vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımız mağdur edilmeyecek. Yeni pazaryerini öngörülen sürede tamamlamak için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

UĞUR MUMCU PARKI SİL BAŞTAN…

Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nı da sil baştan yenileyeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “İhaleyi tamamlayarak sözleşme aşamasına getirdik. En kısa sürede yer teslimini yapacak ve parkı süratle yenileyeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirme hedefindeyiz. Parkımızda, Cumhuriyetimizin kuruluşunu sembolize eden rölyefler ve resmi tören alanı olacak” dedi.

Başkan Selvitopu, Selvili Mahallesi’ndeki Abidin Dino Parkı’nın da belediye ekipleri tarafından baştan sona elden geçirildiğini hatırlattı.
Şehit Gürcan Ulucan Spor Tesisi’ni yenileyeceklerini bildiren Başkan Selvitopu, asfaltlama çalışmalarının muhtarların önerileri dikkate alınarak, aralıksız devam ettiğini söyledi.
Başkan Selvitopu, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün araç filosunu 4 yeni çöp toplama kamyonuyla güçlendirdiklerini de bildirdi.

Başkan Selvitopu, toplantının dilek ve öneriler bölümünde de meclis üyelerinin eleştirilerini yanıtladı. Kentin 2 bin 700 hektarlık alanında imar planlarını revize ettiklerini, kurumsallaşmaya önem verdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

“Karabağlar Belediyesi bugün dijitalleşme atağı, kurumsal altyapısı, hizmet binaları, kültür-sanat ve semt merkezleri, pazaryerleri, araç filosuyla ayakta olan bir yerel yönetimdir. Kimin görev alanına girdiğine bakmaksızın, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz, 1500 çocuğumuzun ücretsiz yararlandığı KARBEM, okullarımızın bakım onarımı, Eğitim Kart gibi çalışmalarımızla eğitimi destekliyoruz. Sosyal yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Semt merkezlerimizle kadınlarımızın ayağına kadar giderek onlarla doğrudan iletişim kuruyoruz. Kavacık'ta kadın kooperatifi aracılığıyla yöreye özgü üzümü dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Gelişmişlik, büyük binalar yapmakla değil, insanların yaşamına dokunmakla ölçülür. Karabağlar Belediyesi olarak biz de, mütevazı bütçemize rağmen bunları gerçekleştiriyoruz. O nedenle bugün yaptıklarıyla, uygulamalarıyla takip edilen bir yerel yönetim olduk. Tüm bu projeleri meclisimizle, çalışanlarımızla birlikte yaptık. Daha iyi bir noktaya da yine hep birlikte ulaşacağız.”

Başkan Selvitopu kentsel dönüşüm konusuna da değinerek, içinde yerel yönetimin olmadığı bir sürecin başarıya ulaşma şansı bulunmadığı vurguladı.

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