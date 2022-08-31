İzmir Karabağlar’ın gururlarından Başkan Selvitopu’na ziyaret

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Karabağlar Belediyesi tarafından kurulan ve her yıl yüzlerce öğrenciyi ücretsiz olarak sınavlara hazırlayan Karabağlar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM) eğitim gören ve bu yıl YKS’de istedikleri bölümleri kazanan öğrencilerden ikisi Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu makamında ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Celal Bayar Tıp Fakültesi'ni kazanan Ayşe Betül Ermiş ile Ege Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazanan Çetin Burak Bulut, Başkan Selvitopu’na, böyle bir olanak sağlandığı için teşekkür ettiler.

Sınavlara sistemli çalışıp başarı elde ettiklerini söyleyen öğrenciler, KARBEM öğretmenlerinin bu konuda kendilerine her türlü desteği verdiğini vurguladılar.

Öğrencilerin zorlu bir maraton sonunda sınavı kazanmalarından memnuniyet duyduğu belirten Başkan Selvitopu da, eğitimi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. İlçede bulunan okulların bakım ve onarımlarını olanaklar ölçüsünde yaptıklarını, okula yeni başlayan miniklere kırtasiye seti dağıttıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de, çocuklarımızın eğitimleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim, bu güzel ülkenin geleceği” dedi.

Ziyarette yer alan Ayşe Betül Ermiş’in annesi Öznur Ermiş, KARBEM’de eğitim gören ilk çocuğunun da tıp fakültesini kazandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hatırlanacağı gibi bu yıl KARBEM'le YKS'ye hazırlanan öğrenciler, yüzde 81,18'lik başarı oranı yakalamış, KARBEM'e devam edip tercihte bulunan 202 öğrenciden 164'ü üniversiteye yerleşmeyi başarmıştı.