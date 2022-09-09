İzmir Karabağlar’da Kurtuluşun 100. yılı coşkusu

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, Karabağlar’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, Mustafa Özarslan konseri de yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 100. yıl programı kapsamında ilk olarak Kibar Pazaryeri önünde oluşturulan kortej, Atatürk posterleri, Türk bayraklarıyla birlikte bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Eskiizmir Pazaryeri’ne kadar yürüdü. Yoldaki, ev ve işyerlerindeki vatandaşlar korteje alkışlarla, ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti. Arabalarındaki vatandaşlar da kornalarıyla coşkuya ortak oldu.

Kortejde, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Eşi Fügen Selvitopu’nun yanı sıra, aralarında CHP İzmir İl Yöneticisi Çetin Özdemir, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Aysel Ersöz, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, CHP Karabağlar Eski İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız’ın da olduğu siyasi parti temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu çok sayıda vatandaş yer aldı.

Yürüyüş sırasında 100 metrelik Türk bayrağını, Karabağlar Belediyesi Spor Okulları’yla ilçedeki amatör spor kulüplerinde eğitim alan gençler taşıdı. Sporcularla birlikte halk oyunları ekipleri de yürüdü.

Kortejin Eskizmir Pazaryeri’ne ulaşmasıyla coşku doruğa çıktı. Burada gerçekleştirilen Mustafa Özarslan konseri öncesi katılımcılara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Tarihi bakımdan çok önemli bir günün 100. yıldönümünü kutluyoruz. Yedi düvele karşı verilen eşsiz bir mücadele başarıyla sonuçlanmış ve ülkemiz işgalcilerden temizlenmiştir. Bu mücadeleyi kanlarıyla, canlarıyla veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Mehmetçiklerimizi saygıyla, sevgiyle, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.