İzmir Karabağlar 'Uğur Mumcu'nun izinde

Karabağlar Belediyesi tarafından İzmir Gazeteciler Cemiyeti, ADD Karabağlar Şubesi ve Eğit-Der İzmir Şubesi katkılarıyla düzenlenen “Uğur Mumcu’nun İzinde Bugün” başlıklı söyleşi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Orhan Bursalı ve Işık Kansu, Mumcu’yu anlattı.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarların da aralarında olduğu çok sayıda vatandaşın izlediği söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra etkinliğin açılış konuşmasının gerçekleştiren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu’nun dürüstlük ve demokrasinin sembolü olduğunu vurguladı.

Mumcu’nun ömrü boyunca karanlıklara ışık tutmak için yazdığını, mücadele verdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Yazdıklarından rahatsız olanlar, ona kin güdenler bu katliamı yaptılar. Zannettiler ki bedenini ortadan kaldırınca düşünceleri de ortadan kalkacak ya da unutulacak. Ancak halkımız tarih boyunca kendisi için mücadele eden insanları bağrına basmıştır. Mumcu da halkın bağrında yerini almıştır” dedi.

Başkan Selvitopu, “Sivil Kuvayi Milliyeci” olarak tanımladığı Mumcu’yu rahmet, minnet ve saygıyla anarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü yapan İGC Başkanı Gappi, Mumcu’nun katledilmesinin Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini vurgulayarak, “Aradan 30 yıl geçtiği halde bugün Uğur Mumcu gazeteciliğine ve cesaretine dönebilir miyiz? diye soruyoruz” yorumunu yaptı. Gappi, Mumcu gazeteciliğine sahip çıkmanın demokrasiye sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Etkinliğin sonunda Başkan Selvitopu konuşmacılara teşekkür ederek, doğa dostu sertifika ve Karabağlar’daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları sandıklardan verdi.