İzmir Karabağlar Mumcu'yu unutmadı

30 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Karabağlar'da özlemle anılıyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından Mumcu için “Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında düzenlenen ilk tören, Üçyol Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törene, Karabağlar Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yöneticileri ve meslektaşları, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkan Vekili Yıldır, Mumcu'nun yaşamı boyunca gerçekleri araştırarak karanlığa ışık tutmaya çabaladığını vurguladı.

Mumcu'yu katlederek ülkeyi istikrarlaştırmak isteyenlerin amacına ulaşamadığına dikkat çeken Yıldır, “Halk Mumcu'ya sahip çıktı. Ölümünün üzerinden 30 yıl geçse bile, o sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Cumhuriyet sevdalısı Mumcu'yu unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.

İGC Genel Sekreteri Mehlika Gökmen de konuşmasında, Mumcu'nun on yıllar öncesinden yazdıklarıyla bugünlere ışık tuttuğunu ve toplumu uyardığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar Uğur Mumcu için açılan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar. Ayrıca anıtına kırmızı karanfiller bıraktılar.