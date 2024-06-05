İzmir Karabağlar Meclisi'nde doğalgaz krarı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Helil Kınay’ın başkanlığında gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Helil Kınay’ın Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşların yoğun talebinin olduğu doğalgaz konusunda karar alındı.

Meclis üyeleri tarafından verilen önergeler bölümünde meclis üyelerinin önergesiyle Uzundere Mahallesi, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Umut, Ali Fuat Erden, Gazi, Devrim, Uzundere, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Cennetçeşme Mahalleleri ile Yurtoğlu, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Peker, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerinin bir bölümünü kapsayacak olan çalışmaların yürütülmesi için meclisten onay istendi. Komisyonlara sevk edilen kararın görüşülmesinin ardından, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Karabağlar Belediyesi kültür ve sanat için yeni bir adım daha attı. Karabağlar’da bir şehir tiyatrosu kurulması yönündeki önerge, mecliste oy birliği ile kabul edildi. Vatandaşların kültür ve sanatla iç içe yaşadıkları bir Karabağlar oluşturmak için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Başkan Kınay; bu kararın, tüm mahallelerde kültür ve sanatın yaşamın bir parçası olması için yapılacak çalışmalarının başlangıcı olduğunu belirtti.

Gündemde yer alan bir diğer konu olan Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olunması konusu meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi. Sağlıklı Kentler Birliği’ne Karabağlar temsilcisi olarak Nurcan Pirgan Çakır ve Mehmet Türkbay görevlendirilmesi onaylandı. Başkan Kınay sağlık dirençli yaşanılabilir kentler için koordinasyon ve iş birliklerinin güçlendirileceğini belirtti.