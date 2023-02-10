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İzmir Karabağlar'dan karne parasını depremzedelere bağışladı

YAŞAM 10.02.2023, 14:55
İzmir Karabağlar'dan karne parasını depremzedelere bağışladı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin ağır kış koşullarında yaşam mücadelesi veren depremzede vatandaşlarımız için başlattığı yardım kampanyasına, hemen her yaştan destek yağıyor.İZMİR (İGFA) - 11 yaşındaki Okan Yücel de karne parasıyla aldığı çocuk bisküvilerini, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi Otoparkı'ndaki koordinasyon noktasına teslim etti.

Karabağlar Peker Mahallesi'nde oturan ve Bahar Yıldırım İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören Okan Yücel, ayrıca yazdığı birkaç satırla da depremzede vatandaşlara, “Merhaba benim adım Okan. Size çok üzülüyorum..Çok üşüyorsunuz. Aynı durum bizim de başımıza gelebilir. Çok ama çok geçmiş olsun. Karne paramı size gönderecem. Size dua ediyorum” diye seslendi.

Anne Hafize Yücel ve Baba Cengiz Yücel, Okan'ın üniversitede okuyan ağabeyinin de Fuar Gaziemir'deki deprem koordinasyon merkezinde gönüllü olarak görev aldığını söylediler.

Karabağlar Belediyesi'nin yardım toplama merkezlerine çok sayıda çocuk büyükleriyle birlikte gelerek, benzer yardımları yapıyor.

Öte yandan Malatya'ya giden ve yardım çalışmalarını yerinde koordine eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Karabağlar'daki 7'den 70'e tüm vatandaşların örnek bir dayanışma sergilediğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Tek yürek halinde hareket eden tüm vatandaşlarımıza ve özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Yardımların Refet Bele, Adnan Süvari ve Mimkent semt merkezleri, Yunus Emre Kapalı Pazaryeri altındaki Sosyal Butik, Bozyaka Pazaryeri altındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne elden teslim ediliyor. Duyarlı vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 0232 414 80 13, 414 79 55, 414 79 56 ve 414 79 57 numaralı telefonlarını arayıp bilgi alabiliyor.

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