İzmir Karabağlar'dan çocuklara ara tatil armağanı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, kasım ara tatilinde öğrencilerin zamanlarını verimli ve keyifli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklere yoğun ilgi öğrenciler, el becerilerini geliştirme olanağı da buluyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, balon katlama, kaşık kukla, keçeden pano yapımı, Karagöz kukla yapımı, ebru atölyesi gibi etkinlikler yer alıyor. Ayrıca “Bir Kitap Bir Yazar” ve “Çocuk Tiyatrosu” gösterimleri de çocukların beğenisini kazanıyor.

Bu kapsamda, Tiyatro Durağı'nın “Peter Pan Doğa Dostu” başlıklı oyunu, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneledi. Oyunu dikkat ve ilgiyle izleyen çocuklar, zaman zaman sahnedeki oyunculara eşlik ettiler.

Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı da, “Bir Kitap Bir Yazar” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yazar Tuğba Güven Alkan’ın “Pardon Sizi Duyamadım” adlı kitabı, Anlatıcı Ekin Kanar tarafından tanıtılarak günün anısına çocuklara armağan edildi.

Ara tatil etkinlikleri 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.