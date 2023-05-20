İzmir Karabağlar'da 'Yüksek' enerji

İzmir'in Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu geleneksel olarak düzenlediği “Bağımsızlık Koşusu” ve Yüksek Sadakat konseriyle yaşattıİZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilk olarak Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programa, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Garnizon Komutanı Personel Albay Levent Karamalak, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte katıldı. Program kapsamında Başkan Selvitopu, resim, müzik ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.

Daha sonra Karabağlar Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Bağımsızlık Koşusu” büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Üçkuyular Fahrettin Altay Metro çıkışında Başkan Selvitopu’nun işaretiyle başlayan koşu, Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı'nda sona erdi. 4.5 kilometrelik koşuya katılan ve Türkiye Motosiklet Kulübü üyelerinin eşlik ettiği atletler, dereceye girmek için ter döktü.

Başkan Selvitopu başlama işareti verdikten sonra Uğur Mumcu Parkı'na geçerek, Karabağlar Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim gören sporcuların gösterilerini izledi. Daha sonra Bağımsızlık Koşusu'nun ödül töreni parktaki amfi tiyatroda yapıldı. Törene Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu’nun yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda genç, aileleriyle birlikte katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından gençlere seslenen Başkan Selvitopu, “Cumhuriyete sahip çıkın” çağrısı yaptı. Bugün bağımsız ülkemizde, başımız dik şekilde dolaşabiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına borçlu olduğumuzu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bunu asla unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi.