İzmir Karabağlar'da YKSM Piraye'yi ağırladı

10. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamındaki gösterim ayakta alkışlandı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM), dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in “Piraye”sini ağırladı.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamındaki oyun Bostancı Sanat Yapım tarafından sahneye konuldu. Tek kişilik oyunda Murat Çidamlı'nın performansı büyük beğeni topladı.

Oyunu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye başkan yardımcıları, CHP Karabağlar Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör'ün de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş izledi.

Çidamlı, Nazım Hikmet'in Bursa ve Çankırı cezaevlerinde geçirdiği 17 yıl boyunca karısı Piraye'ye yazdığı duygu dolu mektup ve şiirlerden yola çıkarak, büyük şairin aşkını, kavgasını, hüznünü ve umudunu seyircilerle paylaştı. Aynı zamanda oyunun yönetmeni de olan Çidamlı, yaklaşık 1.5 saatlik performansının her anında ilgiyle izlendi ve gösterimin sonunda ayakta alkışlandı.