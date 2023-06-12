İzmir Karabağlar'da yılın yorgunluğunu attılar

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Semt Merkezi kursiyerlerine yönelik geziler sürüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin semt merkezlerindeki kurslara katılarak hobi ve meslek sahibi olan kadınlar, bir yılın yorgunluğunu sosyal etkinliklerle atıyor. Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kadınları Tire'de ağırladı.

Belediyeye bağlı 14 semt merkezindeki kurslardan yararlanan kadınlar, gruplar halinde Tire'de kahvaltı yapma olanağı buldu. Kahvaltının ardından kadınlar ilçe merkezine geçerek alışveriş yaptılar ve bölgenin tarihi doğal güzelliklerini keşfettiler.

Semt merkezi kursiyerlerine yönelik, 12 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında da Selçuk-Pamucak deniz gezileri düzenlenecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 4 mahalleye hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yakında açılacağını hatırlatarak, “Göreve geldiğimizde 4 olan semt merkezi sayısı, Çalıkuşu'yla birlikte 18'e çıkacak. Hedefimiz 58 mahallemizin tamamına bu merkezleri kazandırmak. Çünkü kadınlarımız bu merkezleri yoğun olarak kullanıyor ve toplumsal yaşama katılma olanağı buluyor. Düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle de bütün bir yılın yorgunluğunu atıyorlar. Bu anlayışla onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.