İzmir Karabağlar'da yeni yıl kutlaması

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinin yanı sıra ana hizmet binasında görev yapan çalışanlarla ayrı ayrı bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana eşit ve nitelikli hizmet götürmek için gayret eden çalışanların yeni yılını kutlayan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Yaşadığımız şehit acıları nedeniyle bu yıl yeni yıl eğlencelerini iptal ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Karabağlar'da yeni yıl için ilk buluşma, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları saat 07.00'deki mesailerine başlamadan önce gerçekleşti. Müdürlük çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Selvitopu, herkesin ailesi ve sevdikleriyle iyi bir yıl geçirmesini istedi. Buluşmada, meclis üyeleri, Genel-İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, KARBEL Müdürü Yakup Tendriç, başkan yardımcıları da yer aldı.

Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çalışanlarla buluşan Başkan Selvitopu, Karabağlar'a hizmet etmek için canla başla gayret eden herkese teşekkür etti. Bu yıl yaşadığımız şehit acıları nedeniyle yeni yıl eğlencelerini iptal ettiklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Giden bizim canlarımız. 12 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Onları ve tüm şehitlerimizi 82 milyon olarak yüreğimize bastık” ded