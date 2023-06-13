İzmir Karabağlar'da yaza türkülü 'merhaba'

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun yıl sonu konseri yoğun ilgi gördüİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun “Türkülerle Yaza Merhaba” adlı yıl sonu konseri, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nu dolduran vatandaşlar, sevilen türkülere alkışlarla eşlik etti.

Şef Murat Sincer yönetimindeki koronun konserini, aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu çok sayıda vatandaş izledi.

Koro ve vatandaşlar, “Gönül Senin Elinden”, “Turnam Başım Darda Benim”, “Konyalım”, “Ötme Bülbül”, “Aman Avcı”, “Bugün Benim Efkarım Var Zarım Var” gibi sevilen türküleri birlikte seslendirdi. Şef Murat Sincer'in daveti üzerine Başkan Selvitopu da sahneye çıkarak, “Ötme Bülbül” türküsünde koroya eşlik etti.

Konser sonunda Başkan Selvitopu Sincer'e Doğa Dostu Sertifika verdi. Türkülerin, geçmişten geleceğe taşıyacağımız önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, tüm sanatçıları kutladı.

Gece, katılımcıların hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi. Konseri izleyen çocuklar marşı sahneye çıkarak söylediler.