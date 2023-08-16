İzmir Karabağlar'da Uğur Mumcu Parkı yenileniyor

İzmir'in en işlek noktalarından birinde yer alan Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından hızla yenileniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde düzenlenen park, bölgeye ve kente değer katmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, parktaki çalışmaları yerinde denetledi.

Ayrıntılı bilgi alan Başkan Selvitopu, yapılması gereken işlerle ilgili çeşitli talimatlar verdi. Baştan sona yenilenecek parkta Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yer alacağını belirten Başkan Selvitopu, “Hedefimiz çalışmaları, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim'e yetiştirmek. Bunun için gayret ediyoruz” dedi.

Karabağlar'daki parkları belirlenen program doğrultusunda elden geçirdiklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, Selvili Mahallesi'nde bulunan Abidin Dino Parkı'nın da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

NELER YAPILACAK?

Uğur Mumcu Parkı yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde. Çalışmalar kapsamında parka 2 bin metrekarelik konser ve resmi tören alanı kazandırılacak.

Çocuk oyun alanları, yetişkinler için modern spor aletleri konulacak. Mevcut amfi tiyatro korunarak daha işlevsel hale getirilecek.

Parka, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yerleştirilecek.Yeşil alan oranı artırılacak. Çalışmalar tamamlandığında parkta daha fazla oturma ve dinlenme alanı bulunacak.