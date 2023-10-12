İzmir Karabağlar'da Uğur Mumcu Parkı '100. yıla' hazırlanıyor

İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanıyor. Baştan sona yenilenen park modern bir görünüme kavuşuyor.İZMİR (İGFA)- İzmir'in Karabağlar ilçesindeki proje kapsamında, yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki parka 2 bin metrekarelik konser ve resmi tören alanı kazandırılıyor.

Çocuk oyun alanları, yetişkinler için modern spor aletleri yerlerine yerleştirildi. Mevcut amfi tiyatro elden geçirildi. Her türlü hava koşulunda kullanmak amacıyla tiyatronun üzeri özel bir sistemle örtüldü.

Parka, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yerleştirilecek.Yeşil alan oranı artırılacak parkta, daha fazla oturma ve dinlenme alanı bulunacak.

BAŞKAN SELVİTOPU DENETLEDİ

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışmaları yerinde denetledi. Zemin döşemesi, aydınlatma, yeşillendirme gibi çalışmalarla ilgili inceleme yapan Başkan Selvitopu, yapılması gereken ek işlerle ilgili talimatlar verdi. 29 Ekim'de İzmirlilere anlamlı bir armağan vermek istediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “29 Ekim çelenk koyma törenini burada yapmayı planlıyoruz. İçinde Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar yapılanları anlatan rölyefler yer alacak. Uğur Mumcu Parkı Karabağlar'a ve İzmir'e çok yakışacak” diye konuştu.