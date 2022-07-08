İzmir Karabağlar'da türkü dolu gece

İzmir'de Murat Sincer yönetimindeki Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Yurdoğlu Parkı'ndaki Yaz Konseri'yle bir kez daha sevenleriyle buluştu.İZMİR (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman türkülere eşlik ettiği konseri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Ozan Turabi Yılmaz da izledi.

“Dom dom kurşunu”, “Bağa gel bostana gel”, “Haydar Haydar” gibi sevilen türküleri seslendiren koroya, gecenin sonunda Başkan Selvitopu da sahneye çıkarak eşlik etti. Başkan Selvitopu, Şef Murat Sincer'in çağrısı üzerine koroyla birlikte “Haydar Haydar” türküsünü seslendirdi. Başkan Selvitopu ayrıca, emekleri nedeniyle koro adına Şef Sincer'e çiçek vererek teşekkür etti.

Sincer de katkıları nedeniyle Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, yaz konserlerinin devam edeceğini söyledi.

Sincer ayrıca Ozan Turabi Yılmaz'ın bir türküsünü, kendisiyle ve eşi Özlem Sincer'le birlikte seslendirdi.

Gece, katılımcıların hep birlikte İzmir Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.