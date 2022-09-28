İzmir Karabağlar'da şiddet mağdurlarına hukuksal destek

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, birçok farklı başlık altındaki danışmanlık hizmetleriyle mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu belasından uzak tutulmasından engelli vatandaşlara destek olmaya kadar çeşitli alanlarda, önemli çalışmalar yürütülüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, şiddete uğramış kadınlar ve çocuklara yönelik hukuksal danışmanlık hizmeti başlatıldı.

Danışmanlık Birimi'nde görevli avukat, mağdurlarla yüz yüze görüşerek, izlenmesi gereken hukuksal yollar hakkında onları bilgilendiriyor. Ayrıca bu hizmet için, Karabağlar ilçe sınırlarında ikamet etme zorunluluğu aranmıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, günümüz koşullarında toplumsal dayanışmanın daha fazla önem kazandığını hatırlatarak, bu konuda Karabağlar Belediyesi'nin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını söyledi.

Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda artması ve daha görünür olması nedeniyle bu konuya eğildiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Tüm gücümüzle mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Semt merkezlerimizin sayısını hızla artırarak, kadınlarımızı toplumsal yaşama katmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki kadın aydınlanırsa, toplum da aydınlanır” dedi.

Danışmanlık Biriminin bugüne kadar 1122 kadına, 969 çift-aileye ve 1370 çocuk-ergene danışmanlık hizmeti sunduğu öğrenilirken, hukuksal danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Bozyaka Pazaryeri altındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurabileceği bildirildi.