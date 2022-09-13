İzmir Karabağlar'da okula Mickey Mouse ile başlangıç

İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu yeni eğitim-öğretim yılına etkinliklerle başladı. Okul müdürü Burçak Akseki, velilerin desteğiyle düzenlenen etkinliğin hem öğrencileri hem velileri hem de öğretmenleri motive ederek keyifli bir yıla adım attıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla özel öğrencilere eğlenceli aktiviteler, etkinlikler hazırladı.

Okulun bahçesine kurulan ve velilerin görev aldığı stantlarda öğrencilere teneffüslerde ve yemek molalarında ücretsiz olarak yiyecek, içecek verildi.

Öğrencilere yüz boyama etkinliği, sosis balonlarla figürler yapıldı, okul pencerelerinden ise balonlar atıldı. Kar makinesi getirilerek çocuklara suni kar yağdırıldı. Ayrıca iki palyaço ve Minnie ile Mickey Mouse okul bahçesinde düzenlenen etkinlik ve oyunlarda çocuklarla birlikteydi.

Okul aile birliği ve diğer velilerin desteğiyle hazırlanan etkinlikte çocuklardan beklediklerinden daha keyifli aldıklarını belirten Okul Müdürü Burçak Akseki, “Okul sadece derslerin öğretildiği bir yer değil, toplumda birlikte yaşamanın, kurallara uyarak hareket etmenin de nasıl olduğunu gösteren yer de olmalı” dedi.