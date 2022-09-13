Son Dakika

İzmir Karabağlar'da okula Mickey Mouse ile başlangıç

YAŞAM 13.09.2022, 10:51
İzmir Karabağlar'da okula Mickey Mouse ile başlangıç

İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu yeni eğitim-öğretim yılına etkinliklerle başladı. Okul müdürü Burçak Akseki, velilerin desteğiyle düzenlenen etkinliğin hem öğrencileri hem velileri hem de öğretmenleri motive ederek keyifli bir yıla adım attıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla özel öğrencilere eğlenceli aktiviteler, etkinlikler hazırladı.

Okulun bahçesine kurulan ve velilerin görev aldığı stantlarda öğrencilere teneffüslerde ve yemek molalarında ücretsiz olarak yiyecek, içecek verildi.

Öğrencilere yüz boyama etkinliği, sosis balonlarla figürler yapıldı, okul pencerelerinden ise balonlar atıldı. Kar makinesi getirilerek çocuklara suni kar yağdırıldı. Ayrıca iki palyaço ve Minnie ile Mickey Mouse okul bahçesinde düzenlenen etkinlik ve oyunlarda çocuklarla birlikteydi.

Okul aile birliği ve diğer velilerin desteğiyle hazırlanan etkinlikte çocuklardan beklediklerinden daha keyifli aldıklarını belirten Okul Müdürü Burçak Akseki, “Okul sadece derslerin öğretildiği bir yer değil, toplumda birlikte yaşamanın, kurallara uyarak hareket etmenin de nasıl olduğunu gösteren yer de olmalı” dedi.

Yorumlar (0)
24
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:37
Akşam 19:25
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0