İzmir Karabağlar'da 'Nasreddin Hoca' amacına ulaşıyor!

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, henüz ilk hizmet yılını doldurmamasına karşın yaklaşık 20 bin çocuğu ağırlayarak, hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım attı.İZMİR (İGFA) - Çocukların bilimle, kültür ve sanatla buluşmasını sağlayan, ufuklarını açan Karabağlar'daki Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, kısa sürede İzmir'de ve hatta Ege'de bilinir hale geldi.

Karabağlar'ın yanı sıra farklı yerleşimlerden gelerek merkezi ziyaret eden çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde deney istasyonlarından, kültür sanat atölyelerinden, Uzay ve Havacılık Sergisi'nden yararlanma olanağı buluyor.

Özellikle sanat, origami, matematik, robotik kodlama, masal, hayal et-tasarla-üret, İngilizce oyun, yaratıcı drama, teleskop atölyeleri, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Randevu sistemiyle çalışan merkezi ziyaret etmek isteyen kişi ya da gruplar, “https://nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr/tr” internet ve “[email protected]ğlar.bel.tr” mail adresine başvurada bulunabiliyor.