İzmir Karabağlar'da 'Nasreddin Hoca' 1 yaşında

Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, 1. yılını doldurdu. 20 bine yakın çocuğun faydalandığı merkezde ilk yıl pastasını Başkan Muhittin Selvitopu, çocuklarla birlikte kesti.İZMİR (İGFA)- Yıldönümü dolayısıyla merkezde gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda aile katıldı. Merkezdeki Uzay ve Havacılık Sergisi’ni, bilim istasyonlarını gezen çocuklar Nasreddin Hoca Sahnesi’ndeki deneyleri de ilgiyle izlediler.

Uzman eğitmenler eşliğinde, suyun kaldırma kuvveti, kimyasal tepkimeler gibi çeşitli konulara ilişkin deneyleri uygulama olanağı buldular.

Burada konuklara seslenen Başkan Selvitopu, açıldığı günden bu yana merkezi 20 bine yakın çocuğun ziyaret etmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Göreve geldiğinde inşaat halindeki Nasreddin Hoca heykelinin kentte çokça tartışıldığını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Heykeli kentimize, topluma nasıl kazandırırız anlayışına girdik. Danıştığımız uzmanlar, çocuk bilim ve kültür merkezi olması yönünde görüş bildirdiler. Böylece çocukların yakından tanıdığı ve çok sevdiği Nasreddin Hoca’yı, yine onlarla buluşturduk” dedi.

Çocukların merkezde eğlenerek öğrenme olanağı bulduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Yoğun ilgi gösteriyor ki, böyle merkezlere Karabağlar’da çok ihtiyaç var. Benzer yerleri kente kazandırmaya devam edeceğiz. Bu merkezin yapımında emeği geçenlere ve sahip çıktığınız için özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilgiyle, kültür sanatla donatılmış şekilde yetişmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu ve çocuklar daha sonra merkezin kafeteryasında 1. yıl pastasını birlikte kesti.