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İzmir Karabağlar'da muhtarlar Anıtkabir ve Kocatepe'de

YAŞAM 23.10.2022, 12:34
İzmir Karabağlar'da muhtarlar Anıtkabir ve Kocatepe'de

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 19 Ekim “Muhtarlar Günü” nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlar için Anıtkabir ve Afyon Kocatepe gezisi düzenledi. Muhtarların aileleriyle birlikte yer aldığı geziye katılamayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, görüntülü olarak görüştüğü muhtarların gününü kutladı.İZMİR (İGFA) -  İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerel belediye, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar Anıtkabir ve Afyon Kocatepe gezisi düzenledi.

Hafta sonu gerçekleştirilen gezide ilk durak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. Aileleriyle birlikte Anıtkabir’i ve Atatürk Müzesi'ni gezen muhtarlar ardından Afyon’da konaklayacakları otele geçti.

Sivas’taki Belediye Başkanları Çalıştayı nedeniyle geziye katılamayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, telefondan görüntülü bağlanarak muhtarların günlerini kutladı. Başkan Selvitopu, muhtarlarla her zaman uyum içinde, Karabağlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhtarlar da bu anlamlı geziyi düzenlediği için Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.

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