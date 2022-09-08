İzmir Karabağlar'da kurtuluşa özel fotoğraf ve pul sergisi

İzmir Karabağlar'da “Kurtuluşunun 100. Yılında İzmir Manzaraları” konulu fotoğraf ve “Kurtuluşun Şafağında Atatürk, Çanakkale ve İzmir” konulu pul sergileri törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen iki ayrı sergiye ev sahipliği yaparak hizmet vermeye başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nden sonra İzmir'in en büyük ikinci kültür sanat merkezi olan YKSM, iki anlamlı sergiyi ağırlıyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen sergilerin açılış törenine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Orhan, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, İzmir PTT Baş Müdürü Adnan Sert, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Başkan Selvitopu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesinden sonra kurulan Cumhuriyetin, eğitim, kültür-sanat, sağlık ve ekonomi konularına özel önem verdiğini hatırlattı. Sergilerin, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ilk etkinlikler olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gelecek günlerde bu kültür ve sanat merkezi hem Karabağlar'a hem de İzmir'e yoğun şekilde hizmet etmeye devam edecek. İzmirimizin kurtuluşunun 100. yılını yürekten kutluyorum. Bu büyük mücadeleyi verenleri, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında katkı koyan isimlere katılım belgeleri ve Doğa Dostu Sertifikaları verildi.

Başkan Selvitopu ve katılımcılar daha sonra sergileri gezerek pulları ve fotoğrafları inceledi. Açılışın sonunda tek kişilik zeybek gösterisiyle trio müzik dinletisi sunuldu.

Karabağlar Belediyesi, Konak Filatelistler Derneği ve PTT işbirliğiyle düzenlenen “Kurtuluşun Şafağında Atatürk, Çanakkale ve İzmir” pul sergisi 17 Eylül'e kadar açık kalacağı bildirildi.

Yine Karabağlar Belediyesi, Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi Mert Rüstem Koleksiyonu ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Kurtuluşunun 100. Yılında İzmir Manzaralı” konulu fotoğraf sergisi de, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.