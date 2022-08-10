İzmir Karabağlar'da 'Kız Kardeşlerin' belgeleri Başkan'dan

İzmir'in Karabağlar ilçesinde “Kız Kardeşler El Ele” programına katılan kadınlar belgelerini Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun elinden aldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri'nde eğitim gören kadınlar, katılım belgelerini almaya devam ediyor.

“Kız Kardeşler El Ele” programına katılan ve başta “e-ticaret” olmak üzere çeşitli konularda bilgi sahibi olan kadınlar, belgelerini Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun elinden aldı.

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen törene, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve kursiyer kadınlar, çocuklarıyla katıldı. Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, programa desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da, eğitime gönüllü olarak katılan kadınları kutlayarak, “Karabağlar Belediyesi olarak özellikle kadınlarımızın yanında olmaya, onları yaşamın içine katmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda semt merkezlerimiz yoğun olarak hizmet veriyor. Kadınlarımızın buraları sahiplenmesi bizi çok mutlu ediyor” dedi.